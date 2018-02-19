Пермь. Новости культуры
- В центре городской культуры открылась новая выставка. Молодые современные художники Перми объединились и создали творческий проект.
- Новая выставка открылась и в Фестивальном доме на эспланаде. Её авторы - пермские живописцы Альберт Турбин и Варужан Акопян.
- Исторический парк "Россия - моя история. Пермский край" предлагает пермякам рассказать о своих любимых защитниках в отечественной истории. К 23 февраля парк запустил в Instagram конкурс.
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