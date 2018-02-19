Учёба продолжается!

19 февраля в пермских школах возобновится учебный процесс. Роспотребнадзор не стал продлевать карантин, который был объявлен из-за высокой заболеваемости гриппом.

Эпидемия была зафиксирована в возрастной группе школьников еще в конце января. В этом году она была вызвана вирусом свиного гриппа А (H1N1). Во время карантина большинство школ использовали дистанционные методы обучения и предлагали детям расширенные домашние задания.