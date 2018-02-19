Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит упомянуть особо, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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События и темы последних дней, о которых стоит упомянуть особо, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Покорми птичку
В Перми остается зимовать около 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением холодов и до ранней весны
|читать19.02.2018 в 18:02
Пермяки расскажут о любимых героях-защитниках
К 23 февраля Исторический парк запустил в Instagram конкурс.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 17:39
В Прикамье будут развивать школьный спорт
В Перми с официальным визитом побывала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 17:18
Что вдохновляет молодых художников?
В центре городской культуры открылась новая выставка молодых современных художников.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 17:00
Преступлений на транспорте стало меньше
В Пермском линейном отделе транспортной полиции подвели итоги работы за 2017 год.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 16:37
Фильм «Лёд» выбился в лидеры российского проката
«Лед» за один день показал лучший результат по сборам для отечественного кино за всю историю проката в России и СНГ.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 10:56
Инвестиционный потенциал Пермского края оценили в Сочи
В Сочи завершился Российский инвестиционный форум. В его работе приняла участие делегация из Прикамья.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 10:30
Пермская школьница сочинила гимн для российских спортсменов
9-летняя болельщица из Перми решила поддержать тех, кто борется за медали на Олимпиаде.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 09:17
Чудо-юдо рыба-кит
19 февраля в мире отмечается День кита. Самые большие животные нашей планеты издавна поражали воображение людей.
|читать18.02.2018 в 14:26
Олег Чернов: «Любимую женщину хочется накормить!»
Герои Олега Чернова, кажется, способны справиться с любым делом. За свои 52 года он и сам провернул несколько непростых операций.
|читать18.02.2018 в 10:18
Пермяки расскажут о любимых героях-защитниках
В Прикамье будут развивать школьный спорт
Что вдохновляет молодых художников?
Преступлений на транспорте стало меньше
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