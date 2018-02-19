Юных патриотов наградили путевками в «Артек»

На международном слете юных патриотов «Равнение на победу» в Пермском кадетском корпусе закончились соревнования. За неделю более 500 участников со всей России и из-за рубежа совершили 12-километровый марш-бросок в лес, жили в полевых условиях и проходили самые разные испытания.

Десантно-штурмовая полоса почти точная копия армейской - один из самых сложных этапов военно-спортивной игры на слете юных патриотов «Равнение на победу».

9 этапов по своей сложности - один не уступает другому. Будущему полицейскому нужно не только быстро бегать, но и еще ориентироваться на местности. Это проверяли военные топографы с секундомером, а в руках у курсантов был только компас.

По условиям еще одного этапа соревнования кадет должен последовательно разобрать и собрать сначала пистолет, а затем автомат, передернуть затвор и проверить его работоспособность путем холостого выстрела.

Уже неделю кадеты из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии и других территорий, всего более 500 человек, участвуют в работе слета юных патриотов «Равнение на победу». В палаточный лагерь они пришли пешком - больше 12 километров. И каждый день новые испытания.

Радик Кучумов, заместитель начальника Пермского кадетского корпуса: "На каждом из этих этапов работают достаточно опытные преподаватели, в основном преподаватели Пермского военного института войск национальной гвардии, доценты кафедр".

Каждый день в работе лагеря принимают участие гости. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин передал привет участникам слета от депутатов. Образование - один из приоритетов в работе городских властей.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Кадетский корпус сегодня действительно стал не только в ПФО, но и в России и в ближнем и дальнем зарубежье неким центром патриотизма. Они действительно инноваторы, они экспериментируют. Сегодняшнее мероприятие – ярчайшее тому подтверждение".

Работа слета юных патриотов завершилась в выходные. В этом году победители помимо ценных призов получат еще и путевки в лагерь «Артек».