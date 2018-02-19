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Хор «Млада» провел концерт в помощь детям-сиротам
В Перми прошел благотворительный концерт, который дал популярный хор «Млада». Звучали исключительно песни о любви. Все собранные средства от продажи билетов пошли в фонд «Солнечный круг». Его организаторы стремятся создать обстановку в детских домах максимально приближенной к квартире, чтобы ребята чувствовали себя уютно - как дома.
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