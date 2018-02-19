В Перми по пути в аэропорт перевернулась машина такси
Серьезная авария произошла на шоссе Космонавтов в Перми. На крышу перевернулась машина такси. Известно, что водитель получил травмы и госпитализирован, а его пассажирка благополучно доехала до аэропорта на другом автомобиле, не опоздала на свой рейс и улетела из города. Как сообщают в ГИБДД, ДТП случилось из-за того, что водитель превысил скорость, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.
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