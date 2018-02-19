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Инвестиционный потенциал Пермского края оценили в Сочи
В Сочи завершился Российский инвестиционный форум. В его работе приняла участие делегация из Прикамья во главе в губернатором Максимом Решетниковым.
Пермский край и «Внешэкономбанк» заключили меморандум о сотрудничестве. Сейчас эта кредитная организация готова финансировать инвестиционные и экспортные проекты общей стоимостью от миллиарда рублей со сроком окупаемости до пяти лет. Также подписан специнвестконтракт с компанией «Метафракс», общий объем вложений в строительство нового производства в Губахе составит более 58 миллиардов рублей. Кроме того, в ближайшие пять лет по адресу Крисанова, 22 в Перми должен быть возведен корпус медицинского университета. Этот пункт значится в еще одном сочинском договоре. Отдельно глава региона обсудил с руководителями корпорации «Роскомос» планы развития технолиса «Новый Звездный» и перспективы цифровых технологий с компанией «Ростелеком». Инвестиционный потенциал Пермского края оценил и председатель правительства Дмитрий Медведев, он осмотрел региональный стенд.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Встречаемся, обсуждаем текущее положение дел, что идет, где какие сбои, что нужно усилить, какие новые идеи. Площадка очень удачная, потому что в одном месте можно провести встреч как за две недели, а тут за день. И важно, конечно, неформальное общение, позиционирование Пермского края".
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