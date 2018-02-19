Фильм «Лёд» выбился в лидеры российского проката

Новый фильм «Лед», вышедший на большие экраны 14 февраля, за один день показал лучший результат по сборам для отечественного кино за всю историю проката в России и СНГ. В Перми залы заполнены, а впечатления зрителей все ярче и эмоциональнее.

Каждый кадр упорных тренировок на большом экране отражает реальность, говорят фигуристы, посмотревшие «Лед».

В фильме история повествует о девочке из Иркутска. Надю Лапшину не берут в спортивную секцию, поэтому тренировочным катком для неё становится замёрзший Байкал. Именно там по старому советскому учебнику вместе с мамой будущая чемпионка учится делать свою первую ласточку.

Падение - и жизнь будто разрезало лезвием конька на «до» и «после». История выдуманная, но до боли реалистичная. Ее снимали полгода, меняя часовые пояса, спортивные арены, залечивая синяки от тренировок, и кадр за кадром наполняя надеждой на чудо. Чтобы получилось правдиво, исполнительница роли Нади Аглая Тарасова посещала реабилитационный центр и часть времени провела в инвалидном кресле.

В сильном характере тренера Нади Ирине Шаталиной, ее сыграла Мария Аронова, безусловно, угадываются черты Татьяны Тарасовой.

Истории любви в фильме уделяется особое внимание. Неслучайно создатели выбрали именно 14 февраля - как день премьеры кинокартины.

Картина «Лед» показала лучший результат по сборам первого дня для отечественного фильма за всю историю кинопроката в России и СНГ. Сборы составили свыше 92 миллионов рублей.