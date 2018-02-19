Фильм «Лёд» выбился в лидеры российского проката
Новый фильм «Лед», вышедший на большие экраны 14 февраля, за один день показал лучший результат по сборам для отечественного кино за всю историю проката в России и СНГ. В Перми залы заполнены, а впечатления зрителей все ярче и эмоциональнее.
Каждый кадр упорных тренировок на большом экране отражает реальность, говорят фигуристы, посмотревшие «Лед».
В фильме история повествует о девочке из Иркутска. Надю Лапшину не берут в спортивную секцию, поэтому тренировочным катком для неё становится замёрзший Байкал. Именно там по старому советскому учебнику вместе с мамой будущая чемпионка учится делать свою первую ласточку.
Падение - и жизнь будто разрезало лезвием конька на «до» и «после». История выдуманная, но до боли реалистичная. Ее снимали полгода, меняя часовые пояса, спортивные арены, залечивая синяки от тренировок, и кадр за кадром наполняя надеждой на чудо. Чтобы получилось правдиво, исполнительница роли Нади Аглая Тарасова посещала реабилитационный центр и часть времени провела в инвалидном кресле.
В сильном характере тренера Нади Ирине Шаталиной, ее сыграла Мария Аронова, безусловно, угадываются черты Татьяны Тарасовой.
Истории любви в фильме уделяется особое внимание. Неслучайно создатели выбрали именно 14 февраля - как день премьеры кинокартины.
Картина «Лед» показала лучший результат по сборам первого дня для отечественного фильма за всю историю кинопроката в России и СНГ. Сборы составили свыше 92 миллионов рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Инвестиционный потенциал Пермского края оценили в Сочи
С хороводом и блинами: В Прикамье отметили Масленицу
Осадки и похолодание: зима не сдается
Пермская школьница сочинила гимн для российских спортсменов
Петрушка «мочит корки» и ломает комедию
Тайны антресолей Александра Новодворского
В Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонте
Строители зоопарка сократили отставание от графика
Пермь. Новости культуры 15.02.2018
Рак не приговор: В Перми прошел парад героев
Добавить комментарий: