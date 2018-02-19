С хороводом и блинами: В Прикамье отметили Масленицу

На эспланаде в Перми прошли масштабные проводы зимы. Главные торжества в честь Масленицы прошли в воскресенье. Еще в пятницу на эспланаде открылась праздничная ярмарка. Здесь можно было приобрести пряники на любой вкус и цвет, разных размеров. Пользовались популярностью сувениры с пермской тематикой. А сладкоежки оценили большие леденцы. И налить ароматный чай здесь можно было в берестяную кружку.

Основные праздничные масленичные гуляния прошли в выходные. В ПДНТ «Губерния» состоялась «Целовальная суббота». В программе – гуляния, конкурсы, пляски и выступления творческих коллективов. Две основных площадки работали в воскресенье. В Хохловке прошла «Губернская Масленица» с необычными площадками, например, «чайная столица», «банная усадьба» или «казачья застава».

Главные пермские масленичные празднества состоялись на эспланаде. Здесь можно было отчеканить монету на память, поучаствовать в ристалищах или посмотреть на выступления клуба исторической реконструкции. И в Перми и в Хохловке не обошлось без сожжения чучела Масленицы, блинов и, конечно, столба, с которого можно снять подарок.