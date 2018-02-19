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Осадки и похолодание: зима не сдается
С начала недели синоптики предсказывают серьезные изменения в погоде.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Начиная с понедельника, антициклон будет разрушаться. Впервые с начала февраля пройдет снег. Существенные осадки можно будет ожидать 20 февраля. В конце недели нас ждет серьезное похолодание с ночной температурой -20…-25 градусов, а днем -10…-15С".
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