Пермская школьница сочинила гимн для российских спортсменов. 9-летняя болельщица решила поддержать тех, кто продолжает бороться за медали на Олимпиаде в Южной Корее, и тех, кто туда не поехал. За одни только сутки видео с песней в интернете посмотрели 80 тысяч человек.

Преподаватель Риты Мария Знаменская оценивает не только слова, но и качество звучания: музыка словно обволакивает школьный зал. Отсюда и особая торжественность, ведь это не просто песня, а гимн для наших олимпийцев.

Мария Знаменская, педагог детской музыкальной школы №10 г.Перми: "Она человек очень творческий, у неё есть вдохновение. И я очень хочу надеяться, что если будет так же всё продолжаться, мы увидим замечательного пермского композитора".

Гимн стал результатом сильных переживаний за фигуристов, представляющих Россию на олимпиаде. Замерев, Маргарита смотрела выступление Алины Загитовой. И очень расстроилась, когда в командном турнире российская сборная заняла второе место. Тогда 9-летняя болельщица решила поддержать и тех, кто продолжает бороться за медали.

Маргарита Вершинина: "Эта поддержка подействует на спортсменов, они не будут спотыкаться, и всё у них наладится, они займут первое место".

Рита за Россию болеет, а папа на «России» работает. Слово патриотизм, впрочем, в этой семье не звучит - его нужно чувствовать, считают здесь. И поддержка спортсменов - самый понятный способ.

Алла Вершинина, мама Маргариты: "Видели бы вы, как мы болеем! Я не могу смотреть спокойно на эти соревнования. Наш азарт передаётся ребёнку. Для меня это неудивительно, что она вот так выразила свои чувства и переживания".

Ролик с гимном в исполнении дочки Алла разместила в популярном городском «паблике». До сих пор он в лидерах по просмотрам.

Только за сутки видео посмотрели более 80 тысяч раз. И это пример обоюдного вдохновения: услышав гимн Маргариты, спортсмены наверняка улыбнутся.

Слова поддержки школьница адресует всей российской сборной и надеется, что, услышав гимн, россияне в таблице медального зачёта перейдут на несколько строчек выше.