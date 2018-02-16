Петрушка «мочит корки» и ломает комедию

В Пермском доме народного творчества выступил настоящий народный уличный театр «Папье-машенники» из Санкт-Петербурга. Его участники стремятся возрождать традиции скоморошества и старинной комедии. Выступления театра проходят за традиционной ширмой с маленьким пестрым занавесом.

Марфа Петровна и Пётр Петрович Уксусов или просто Петрушка самые частые и узнаваемые гости во время народных гуляний в старину. Сюжеты у этих незатейливых выступлений простые и незамысловатые, но здесь главное постоянное общение со зрителями и реакция на любую эмоцию.

Всеволод Мизенин, руководитель театра «Папье-машенники»: "Как было однажды на представлении, кто-то кричит: Дядя, у меня сопли, 3-летний мальчик с первого ряда. Я не могу сделать вид, что мы артисты, мы играем спектакль, не надо нам мешать. Конечно, я тут же должен это в канву спектакля вплести".

Выступления театра проходят за традиционной ширмой с маленьким пестрым занавесом. Героев не много один или максимум двое, ведь ими управляет всего один человек, но делает он это виртуозно. И куклы на его руках не только двигаются по-разному, но и разговаривают совершенно другими голосами. Всеволод использует для этого специальный пищик, но секрет его изготовления и использования, он не раскрывает.

Всеволод Мизенин, руководитель театра «Папье-машенники»: "Я не могу открыть эту тайну, потому что братство следит за мной. Если люди из братства узнают, что я раздаю секреты… Это секрет, который передается от мастера к ученику. Когда ты достигаешь определенного уровня, ты приходишь к мастеру, и говоришь: мастер, покажи. Он смотрит, что ты умеешь и может быть показывает. И так от учителя к ученику это идет".

Настоящие петрушечники делают кукол сами. Всеволод Мизенин как раз такой. Всё, что видят зрители на представлении, он сделал и сшил своими руками. Что создаёт, безусловно, особую весёлую и задорную атмосферу во время представления, которая передаются зрителям моментально.

Лилия и Фёдор Соколовы: "Нам очень понравился спектакль. Мы Петрушку немножко сами разыгрываем, но не в таком варианте. И то, что это живое общение с публикой – просто замечательно. Огромное удовольствие получили".

Общение продолжается и после спектакля. С Петрушей можно сфотографироваться, пожать руку и даже погладить его длинный красный нос.