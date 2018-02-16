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Тайны антресолей Александра Новодворского
В Доме художника открылась персональная выставка пермского живописца Александра Новодворского "Тайны моих антресолей". Художник представил работы, созданные в разное время, начиная с 1975 года.
Один из любимых портретов Александра Новодворского. Он написал его за два часа, как говорится, на том,что под руку попалось - на металле.
Александр Новодворский, художник: "Вышел я мусор выносить, сидит девушка около мусорного бака и рисует деревца , хочу быть художником, ну давай зайди - посмотри, как художники рисуют".
Портрет Новодворский так и назвал «Хочу стать художником». И девушка, действительно, им стала спустя двадцать лет после их встречи. А техника рисунка на металле, по словам искусствоведов, ведет свою историю еще с 18 века, она пользовалась популярностью у крепостных мастеров.
Ольга Власова, искусствовед: "Уральский портрет на металле известен с 18 века, он долговечный, позволяет активно работать кистью, Новодворский любит пастозное, активное письмо".
Александр Новодворский как художник заявил о себе в семидесятые годы 20 века. Писал в самых разных жанрах - бытовом, пейзажном, но наибольшего успеха добился в портретной живописи.
Ольга Власова, искусствовед: "Это живые такие непосредственные портреты, мне кажется,очень теплые,чувствуется,что художник очень душевно относится...
Многие из этих портретов и еще десятки других работ долгие годы лежали на антресолях в мастерской художника и вот теперь пришло время их показать. Выставка Александра Новодворского будет работать в Пермском доме художника до 1 марта.
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