В Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонте

В Музей пермских древностей возвращаются ночные сказки о мамонте. Здесь возобновляется специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте. Посетителей ждут завораживающие тени скелетов доисторических животных, экскурсии при свете фонарика и загадочные истории. Эта программа одна из самых необычных на детской музейной карте России. Хранители приглашают ребят в возрасте от 6 до 10 лет, но только с родителями.