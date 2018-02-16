В Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонте
В Музей пермских древностей возвращаются ночные сказки о мамонте. Здесь возобновляется специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте. Посетителей ждут завораживающие тени скелетов доисторических животных, экскурсии при свете фонарика и загадочные истории. Эта программа одна из самых необычных на детской музейной карте России. Хранители приглашают ребят в возрасте от 6 до 10 лет, но только с родителями.
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