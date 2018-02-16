Входят в нормальный режим работы. Строители зоопарка сократили отставание от графика еще на две недели. Тем не менее, срыв работы, по подсчетам Министерства строительства и архитектуры Пермского края, на сегодняшний день составляет 87 дней. Это чуть менее трех месяцев задержки. Сейчас на площадке работают более 300 человек и 40 единиц техники. Работы идут на всех объектах первого этапа строительства. Устанавливаются наружные инженерные сети, подпорные стенки, наружное освещение. На фотографии, предоставленной в министерстве, отчетливо видно, что работы действительно идут, и новый зверинец обретает реальные черты. Успеют ли его все-таки сдать в срок – этот вопрос по-прежнему остается открытым.