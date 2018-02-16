Пермь. Новости культуры 15.02.2018

- В Пермском доме народного творчества «Губерния» стартовала Масленичная неделя . По традиции «ПДНТ» приготовил насыщенную и разножанровую программу мероприятий.

- В Доме художника открылась персональная выставка пермского живописца Александра Новодворского «Тайны моих антресолей». Художник представил работы, созданные в разное время, начиная с 1975 года.

- В Усть-Качке в Пермском кадетском корпусе торжественно открылся 16-й Слет юных патриотов «Равнение на победу». Участие в нем принимают 37 команд .