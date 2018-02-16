Пермь. Новости культуры 15.02.2018
- В Пермском доме народного творчества «Губерния» стартовала Масленичная неделя . По традиции «ПДНТ» приготовил насыщенную и разножанровую программу мероприятий.
- В Доме художника открылась персональная выставка пермского живописца Александра Новодворского «Тайны моих антресолей». Художник представил работы, созданные в разное время, начиная с 1975 года.
- В Усть-Качке в Пермском кадетском корпусе торжественно открылся 16-й Слет юных патриотов «Равнение на победу». Участие в нем принимают 37 команд .
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