Рак не приговор: В Перми прошел парад героев

В день больных раком детей в Перми прошел «Парад героев». В нем приняли участие те, кто смог справиться с этой тяжелой напастью, а также их родители, друзья и волонтеры. В завершении шествия все выстроились в форме сердца и зажгли фонарики.

В параде героев готовятся принять участие ребята, которые справились с серьёзными болезнями. Всего около сотни участников. Настрой и посыл позитивный - ведь как отмечают специалисты, 80% онкобольных детей в Пермском крае выздоравливают.

Среди счастливчиков - Жасур Сатимкулов. Диагноз лейкоз ему поставили в 11 лет. На выздоровление потребовалось три года.

Жасур Сатимкулов: "Сначала у меня был упадок, я не знал, чем я заболел, мне не говорили. Потом потихоньку я начал привыкать, у меня там появились друзья".

Почему шествие носит название «Парад героев», мама Жасура Зарина понимает как никто другой.

Зарина Сатимкулова: "Потому что эти дети сами по себе уже герои. Они перенесли столько, сколько даже взрослому человеку не по силам перенести. Они герои, потому что они победили".

Такое шествие проходит в 8-й раз. Изначально организаторы хотели развеять миф о “детях в масках”. Когда многие думали, что рак - это заразно. На самом деле всё наоборот – любая инфекция губительна для них, поскольку иммунитет очень слабый.

Елена Бояршинова, организатор акции «Парад героев»: "Помощь может быть абсолютно разная. Она может быть материальной, волонтерской, можно просто говорить о том, что в Перми есть такие дети, что таких детей бояться не надо".

Само шествие длилось всего 20 минут, его кульминацией стал флешмоб участников на площади перед Театром-Театром: все выстроились в большое сердце и зажгли фонарики.

Главное, о чем хотели сказать участники – детские онкозаболевания не приговор. Жизнь у таких ребят продолжается. Только сегодня в краевом онкодиспансере проходят лечение около 50 малышей.