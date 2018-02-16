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Рак не приговор: В Перми прошел парад героев
В день больных раком детей в Перми прошел «Парад героев». В нем приняли участие те, кто смог справиться с этой тяжелой напастью, а также их родители, друзья и волонтеры. В завершении шествия все выстроились в форме сердца и зажгли фонарики.
В параде героев готовятся принять участие ребята, которые справились с серьёзными болезнями. Всего около сотни участников. Настрой и посыл позитивный - ведь как отмечают специалисты, 80% онкобольных детей в Пермском крае выздоравливают.
Среди счастливчиков - Жасур Сатимкулов. Диагноз лейкоз ему поставили в 11 лет. На выздоровление потребовалось три года.
Жасур Сатимкулов: "Сначала у меня был упадок, я не знал, чем я заболел, мне не говорили. Потом потихоньку я начал привыкать, у меня там появились друзья".
Почему шествие носит название «Парад героев», мама Жасура Зарина понимает как никто другой.
Зарина Сатимкулова: "Потому что эти дети сами по себе уже герои. Они перенесли столько, сколько даже взрослому человеку не по силам перенести. Они герои, потому что они победили".
Такое шествие проходит в 8-й раз. Изначально организаторы хотели развеять миф о “детях в масках”. Когда многие думали, что рак - это заразно. На самом деле всё наоборот – любая инфекция губительна для них, поскольку иммунитет очень слабый.
Елена Бояршинова, организатор акции «Парад героев»: "Помощь может быть абсолютно разная. Она может быть материальной, волонтерской, можно просто говорить о том, что в Перми есть такие дети, что таких детей бояться не надо".
Само шествие длилось всего 20 минут, его кульминацией стал флешмоб участников на площади перед Театром-Театром: все выстроились в большое сердце и зажгли фонарики.
Главное, о чем хотели сказать участники – детские онкозаболевания не приговор. Жизнь у таких ребят продолжается. Только сегодня в краевом онкодиспансере проходят лечение около 50 малышей.
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