Вертолет, засада, штурм: Показательные учения на слете патриотов

На международном слете юных патриотов «Равнение на победу», который в эти дни проходит в Пермском кадетском корпусе, состоялась самая зрелищная часть – показательные выступления. Свои умения демонстрировали действующие сотрудники специальных служб.

Реальная ситуация, которая может произойти на улице с сотрудниками полиции. С виду хрупкой Александре Власовой в спарринг-партнеры попался действующий сотрудник Пермского ОМОНа. Даже несмотря на разницу в возрасте все приемы были максимально приближены к боевым.

Александра Власова, учащийся Нытвенского казачьего корпуса: "Первый раз. Огромные впечатления, очень интересно. Поначалу было удивительно, странно, потом привыкла. Понравилось".

В ста метрах посреди леса другой класс учится отражать нападение врагов, скрытно двигаться по лесу и обезвреживать взрывные устройства.

Дмитрий Жуков, начальник лаборатории Пермского военного института: "Мы посвящаем кадетов в тактику войск национальной гвардии, немножко затрагиваем, чем мы занимаемся".

Как все происходит на самом деле, показывали представители ГУФСИНа, СОБРа, спецназа, Пермского военного института на показательных учениях. Самой запоминающейся для кадетов и гостей слета стала посадка и взлет настоящего вертолета.

Прикамский СОБР беспарашютным способом десантируется на площадку Пермского кадетского корпуса уже не первый раз. Больше 15 метров, на все про все несколько минут. Бойцы, спускаясь на землю, тут же вступают в бой. Все, что было показано на учениях, бойцы специальных подразделений применяли на практике во время командировок в горячие точки. Поэтому и взрывы, и выстрелы были настоящими.

Сергей Яшкин, Герой России: "ОМОН показал засадные действия, СОБР показал действия противозасадные, используя боевой вертолет Ми-8 и штурмовые группы СОБРа и ОМОНа".

К героям здесь особое отношение. Уже после официальной части неформальное общение прямо в палатке. Кадеты из Узбекистана, Армении, Белоруссии, спрашивают, насколько сложно попасть в ряды войск специального назначения.

Сергей Яшкин, Герой России: "Какая наша цель? Подобраться, подкрасться к противнику, ошеломить его и нейтрализовать".

Слет юных патриотов продлится еще несколько дней. Кроме специальных знаний для многих собравшихся это прежде всего общение.