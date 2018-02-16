← Остались без денег и без массажа
Вертолет, засада, штурм: Показательные учения на слете патриотов →
Маневренный фонд Перми увеличился в полтора раза
82 комнаты для временного проживания пермяков приобрели городские власти. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова маневренный фонд Перми увеличился практически в полтора раза, и теперь сможет вместить около 700 человек. В эти квартиры заезжают те, кто стоит в очереди на новые, чье жилье сгорело либо находится на капитальном ремонте.
Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений администрации г. Перми: "Этот фонд постоянно востребован, и в тех случаях, когда эти помещения освобождаются, то они, как правило, очень быстро заселяются вновь. Мы не успевали делать даже текущий ремонт в этих помещениях, для того чтобы привести их в надлежащее состояние. У нас приобретено 82 жилых помещения. Фактически все эти жилые помещения приобретены в новых домах, соответственно, это будет достаточно высокого качества жилье для людей".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Остались без денег и без массажа
Пора заняться эспланадой
Благоустройством дворов и парков займутся студотряды
Красавицы «На выданье»
Права человека: работы хватает
Силовики подвели итоги за 2017 год
Налоги и бизнес: В Перми обсудили самые актуальные вопросы
Что делать, если потерялся человек
Пермским спасателям подарили новую технику
Новости культуры. Пермь 14.02.2018
Добавить комментарий: