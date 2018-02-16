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Маневренный фонд Перми увеличился в полтора раза

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82 комнаты для временного проживания пермяков приобрели городские власти. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова маневренный фонд Перми увеличился практически в полтора раза, и теперь сможет вместить около 700 человек. В эти квартиры заезжают те, кто стоит в очереди на новые, чье жилье сгорело либо находится на капитальном ремонте.

Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений администрации г. Перми: "Этот фонд постоянно востребован, и в тех случаях, когда эти помещения освобождаются, то они, как правило, очень быстро заселяются вновь. Мы не успевали делать даже текущий ремонт в этих помещениях, для того чтобы привести их в надлежащее состояние. У нас приобретено 82 жилых помещения. Фактически все эти жилые помещения приобретены в новых домах, соответственно, это будет достаточно высокого качества жилье для людей".

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 16.02.2018 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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