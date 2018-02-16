Остались без денег и без массажа

В Перми появился новый вид мошенничества. Как утверждают пострадавшие, девушка активно предлагает оздоровительные услуги, в частности массаж, дальше она проводит один-два сеанса, берет деньги вперед за все 10, и исчезает. А потом еще и угрозами сыплет. Жертвы такой медицины уже объединились в социальных сетях и приняли решение подавать в суд.

Назначив курс из 10 сеансов, специалист взяла полную оплату, после второго массажа перестала отвечать на звонки и сообщения. На просьбу вернуть деньги женщина получила грубый ответ.

Пострадавших от рук такого мастера как минимум шестеро. Девушки нашли друг друга и объединились в социальных сетях. Истории у всех похожие - Анна на массаже была два раза из 10, Ольга 3 из 15, дальше отказ вернуть оплату.

По словам клиенток, их принимали на съемных квартирах. Причем адреса были всегда разные. Один из последних – на Пушкина, 1

Сама Ксения Абрамова - так представляется "мастер" на своей рабочей странице в соцсетях – уверяет, деньги клиентам вернула, но предоставить чеки почему-то отказалась.

Ксения Αбрамова (по телефону): "Не надо мне с вами встречаться. И не надо мне звонить, я обращусь в полицию и напишу заявление за клевету, понятно?".

Заявления в полицию действительно поступили, но от пострадавших. Клиентки написали их после того, как поняли, что деньги массажист возвращать не собирается. Правда, в полиции посчитали, что состава преступления нет

Владимир Васенин, заместитель начальника ОИ и ОС МВД России по Пермскому краю: "По заявлениям вынесены постановления об отказе в возбуждения уголовного дела".

Лжеспециалиаста к ответу привлечь все же можно, уверяют юристы. Главное доказать факт «отношений» с клиентками в суде. И здесь девушки могут смело предъявить скриншоты переписок, записи телефонных разговоров, а также выступить свидетелями друг у друга. Впрочем, массажистка уже отдала козыри в руки пострадавших, разместив у себя на стене в социальной сети этот пост. Теперь у девушек есть еще один повод обратиться в органы правосудия и потребовать возмещение морального вреда по статье «О защите чести и достоинства». Кстати, сразу после телефонного разговора с журналистами пострадавшим стали приходить смс с предложением вернуть деньги за несостоявшийся массаж.