Пора заняться эспланадой

Депутаты Законодательного собрания и Пермской думы обсудили концепции преобразования эспланады. В рамках подготовки к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году, предлагается три варианта реконструкции участка между улицами Куйбышева и Попова.

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Безусловно, за ним надо ухаживать, в него надо вкладываться - и душой, и сердцем, и средствами. И на сегодняшнем совещании у нас было единодушное мнение, что пора это делать".

Каждая концепция создавалась с учётом того, что обозначенный участок эспланады должен использоваться круглый год. Сейчас пока только зимой здесь строится ледовый городок, а всё оставшееся время - это фактически пустырь в центре города. Среди предложенных вариантов - устройство амфитеатров, зелёных насаждений, спортивных зон, фонтана, подземного торгового центра. Один из обязательных моментов - обсуждение предложенных проектов с жителями.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "В последнее время много версий, идей, концепций рождалось и умирало. И коллеги, которые сегодня подготовили нам видение своё, практически всё учли, что в предыдущие годы мешало реализовать тот или иной проект. Это, прежде всего, функциональность этого места".