Благоустройством дворов и парков займутся студотряды
На февральском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты среди прочего обсудили подробности проекта «Формирование комфортной городской среды. На благоустройство дворов, парков и скверов в ближайшие три года в Прикамье планируют потратить порядка 2 миллиардов рублей. В прошлом году в программе участвовало 47 муниципалитетов, нынче уже заявилось в два раза больше - 99. К тому же значительно расширился минимальный перечень работ. Теперь к ремонту дворовых проездов, озеленению, установкам скамеек и урн добавилось приведение в порядок автомобильных парковок и тротуаров. К проектированию работ теперь планируют привлекать молодых инженеров-студентов, а для быстроты строительства вспомнить опыт студенческих отрядов.
Александр Бойченко, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению: "Студенты из студенческих отрядов будут привлекаться к тому, чтобы эти работы все делать. Таким образом, мы решаем сразу несколько вопросов, вовлекая студенческую молодежь к этому хорошему делу, которое не требует больших затрат и в то же время имеет очень хороший эффект для наших жителей".
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