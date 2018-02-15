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Красавицы «На выданье»

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народные костюмы

Пермский дом народного творчества "Губерния" в рамках проекта "Большая свадьба" выпустил красочный календарь, на каждой странице которого представлены женские наряды народов Прикамья. 

Фотография невесты должна быть последней на этой выставке, ведь именно к замужеству стремяться все девушки на выданье. 

невеста

Но фотограф ставит её во главу угла, потому что она выделяется на общем фоне, и не только потому что костюм другой.  Анна Букатова - известный в Перми культурный обозреватель и блогер - начинает  на этой выставке чреду незамужних и известных девушек Пермского края.

Остальные фото -  это девушки на выданье - все они ещё юные, легкомысленные, и порой даже наивные. Но каждая из них уже добилась определённых высот в свой сфере: есть здесь дипломанты Дельфиских игр, примы пермского балета, журналисты, среди которых наша колега Карина Бурьян, а также музыканты и даже нападающий  и защитник футбольного клуба "Звезда -2005".  Все они в старинных костюмах народов, которые проживали и проживают до сих пор на территории Пермского края.   

Карина Бурьян

 Юрий Чернов, фотограф, рассказывает: "Когда на них начали надевать сарафаны, эмоции не передать, их даже не объяснить, они  двигаться стали по-другому, у них походка изменилась". 

 Костюмы, в которых фотографировались девочки, тщательно подбирались работниками Пермского дома народного творчества "Губерния". Учитывались все исторические особенности. Вот, например, свадебный костюм - здесь важна многослолйность. Раньше считалось, что много юбок и сарафанов защитит невесту от сглаза. А в  марийском костюме главная особенность головной убор в форме птичьего клюва.

 Футбольный мяч, флейта, скрипка и  балетные пуанты - как ни странно довольно органично дополнили народные  сарафаны и косынки. Тем более, что иногда именно взаимодействие с этими атрибутами помогали девочкам раскрыться во время фотосессии и показать настоящую эмоцию. 

 Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ "Губерния", отмечает: "Получилось органичное сочетание дел и событий, которыми девчонки занимаются сегодня, и того, что на них надето. Да, они выглядят необычно, но в их лицах - мудрость веков".

  Фотографии у всех девочек получились абсолютно разные: у кого-то - мягкие и романтичные, у кого-то - грустные и печальные, кто-то, наоборот, весело смотрит на зрителей. Объединяет всех одно - народный костюм меняет человека, показывает его внутренний мир. 

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.02.2018 в 17:04 в рубрике - Вести Пермь

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