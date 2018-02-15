Права человека: работы хватает

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков подвёл итоги работы в прошлом году. Речь на встрече с журналистами шла о разных ситуациях, в которые приходится вмешиваться омбудсмену. В частности разговор зашел о здравоохранении. Павел Миков рассказал подробности посещения Кочёвской районной больницы, где в туалете были обнаружены медицинские документы. Это, по словам уполномоченного, лишь часть проблемных вопросов, что в итоге повлекло за собой кадровые перестановки в медучреждении.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Те нарушения, которые там мною были выявлены, касались не только вопросов неправильного хранения и использования персональных данных пациентов. Там ещё было много выявлено нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства".