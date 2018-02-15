Силовики подвели итоги за 2017 год

В Перми прошло заседание общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю. Главной темой стали итоги работы в 2017 году. Их подвели представители правоохранительных органов, экстренных служб, руководители СМИ и общественных организаций. По сравнению с 2016 годом отмечено снижение количества преступлений на 12%, в том числе на 10% - тяжких и особо тяжких. По мнению силовиков, фон криминогенной обстановки в крае создают злоумышленники, использующие сеть интернет. Преступники с помощью компьютерных технологий совершают мошенничества, кражи и вымогательства. Что касается позитивных тенденций, всё более эффективными становятся рейды по борьбе с незаконной торговлей алкоголем и контрафактом. Также члены общественного совета участвуют во внеплановых проверках работы нарядов ДПС и полицейских во всех территориях края.