Налоги и бизнес: В Перми обсудили самые актуальные вопросы

В региональном налоговом Управлении состоялось обсуждение актуальных вопросов, волнующих представителей бизнеса Прикамья и проблем, с которыми им приходится сталкиваться при расчете, уплате налогов и страховых взносов. Полученные данные позволят налоговикам в дальнейшем выстраивать свою работу с учетом выявленных потребностей налогоплательщиков, а также активизировать деятельность по тем или иным направлениям.

С 1 января 2018 года контроль взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, а также на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством перешли от государственных внебюджетных фондов России к Федеральной налоговой службе.

Лидия Стругова, руководитель Управления ФНС по Пермскому краю: "Сегодня у нас есть возможность услышать от бизнеса те претензии, которые возникают при взаимодействии с налоговыми органами, и принять оперативные меры для того, чтобы снять те вопросы, которые в нашей компетенции".