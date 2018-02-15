Налоги и бизнес: В Перми обсудили самые актуальные вопросы
В региональном налоговом Управлении состоялось обсуждение актуальных вопросов, волнующих представителей бизнеса Прикамья и проблем, с которыми им приходится сталкиваться при расчете, уплате налогов и страховых взносов. Полученные данные позволят налоговикам в дальнейшем выстраивать свою работу с учетом выявленных потребностей налогоплательщиков, а также активизировать деятельность по тем или иным направлениям.
С 1 января 2018 года контроль взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, а также на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством перешли от государственных внебюджетных фондов России к Федеральной налоговой службе.
Лидия Стругова, руководитель Управления ФНС по Пермскому краю: "Сегодня у нас есть возможность услышать от бизнеса те претензии, которые возникают при взаимодействии с налоговыми органами, и принять оперативные меры для того, чтобы снять те вопросы, которые в нашей компетенции".
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