Что делать, если потерялся человек

Сначала заявление в полицию, а уж потом посты в социальных сетях. Именно так должны действовать близкие и родственники потерявшегося человека. Об этом заявили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. Здесь подвели итоги по розыску пропавших людей за 2017 год. Всего за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано более 3 тысяч заявлений о розыске без вести пропавших. На сегодняшний день не найдено 55 человек. Чуть больше двух тысяч несовершеннолетних пропало за аналогичный период. Как показывает практика, 95% находятся в течение дежурных суток или во время проведения первоначальных розыскных мероприятий.

Если человек пропал: первым делом сотрудники полиции призывают обращаться именно к ним или в бюро регистраций несчастных случаев по телефону 241-36-40. В случае пропажи ребёнка сотрудники начинают искать его незамедлительно, а не по истечении суток.

Григорий Назаров, начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю: "На первом этапе необходимо оказать посильную помощь сотрудникам полиции в предоставлении всей полной информации о пропавшем человеке. В дальнейшем, если уже с разрешения руководителей территориального органа, мы уже задействуем волонтеров".