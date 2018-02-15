Пермским спасателям подарили новую технику

Автопарк городской службы спасения пополнился новой спецтехникой. Презент сделали городские власти в честь 20-летия со дня создания службы. Сегодня основной костяк коллектива - это отряд спасителей, состоящий из 65 профессионалов. За два десятка лет группы быстро реагирования осуществили более шестидесяти тысяч выездов. А единая дежурно-диспетчерская служба приняла пять с половиной миллионов звонков.

Владимир Касымов, директор МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Коллектив омолодился, много приходит молодых ребят, которые начинают вживаться в нашу семью спасателей. У старших специалистов учатся спасательному делу настоящим образом. Поступила на вооружение новая техника".