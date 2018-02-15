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Новости культуры. Пермь 14.02.2018
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- В фестивальном доме открылась фотовыставка «Русский традиционный костюм Прикамья», и здесь же состоялась презентация фотопроекта «На выданье».
- 14 февраля считается днем рождением французского языка.
- Свой 13 день рождения отметил видеосервис YouTube.
- В Перми стартовал конкурс «Мужчина в образовании». Заявки на участие подали 127 педагогов.
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