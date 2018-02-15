Новости культуры. Пермь 14.02.2018

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Новости культуры

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- В фестивальном доме открылась фотовыставка «Русский традиционный костюм Прикамья», и здесь же состоялась презентация фотопроекта «На выданье».

- 14 февраля считается днем рождением французского языка. 

- Свой 13 день рождения отметил видеосервис YouTube.

- В Перми стартовал конкурс «Мужчина в образовании». Заявки на участие подали 127 педагогов. 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.02.2018 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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← Победа за нами: Сборная России по баскетболу разгромила команду Албании

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