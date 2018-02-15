Победа за нами: Сборная России по баскетболу разгромила команду Албании

Победа за нами. В Перми состоялся отборочный матч женского Чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Албании. Наши баскетболистки показали достойный результат, обыграв гостей со счетом 148:35.

В отборочном турнире чемпионата принимают участие 32 сборные, которые разбиты на 8 групп по 4 в каждой. Игры проводятся дома и на выезде. Символично, что именно в Перми проводится матч такого уровня. В ближайших планах – проведение игры между мужскими командами России и Боснии и Герцеговины.

Сергей Кущенко, президент единой лиги ВТБ: "Уникальная обстановка. Думаю 25-го мы получим полный кайф от того, что здесь должно произойти. Очень важный матч, и в новом «Молоте» с новыми конструкциями. Мне кажется, здесь стало очень уютно".

Эта игра в «Молоте» стала первой после его обновления. Основные изменения коснулись непосредственно арены. Закуплена и установлена специальная подложка, которая не пропускает холод ото льда. Кроме того, установлено новое звуковое и световое оборудование, игровые информационные табло, заменены зрительские трибуны в партере.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Все это здесь навсегда. И дальше будет использовано и для игр мужской сборной по баскетболу, и «Парма», и «Молот» всей этой инфраструктурой будут пользоваться".