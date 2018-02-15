«Лёд»: Мелодрама о мечте и преодолении

В кинопрокат вышел фильм «Лед». Мелодрама о мечте и преодолении себя, история о девочке из Иркутска. Надю Лапшину не берут в спортивную секцию, поэтому тренировочным катком для неё становится замёрзший Байкал. Именно там, на озере, первые шаги делает будущая чемпионка мира.

Диля Кариева: "Наконец-то, русский кинематограф стали рекламировать и стали рекламировать что-то годное. Картинка - это просто божественно, это прекрасно!".