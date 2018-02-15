Дом, который строит ПЗСП

Экскурсию для будущих новоселов организовали в новостройке на улице Баранчинской в Перми. Дом обещают сдать уже через полгода.

Посмотреть на стройку изнутри. На Баранчинской еще виден бетонный скелет дома, артерии труб отопления, туда-сюда снуют рабочие. Через полгода многоэтажку сдадут, и тут начнется уже совсем другая жизнь.

На экскурсию приходят и те, кто только готовится стать владельцем, и те, кто уже купил квартиру.

Дом фирменной для ПЗСП серии Э-600. Компания сама занимается и строительством, и производством уникальных однослойных панелей из газобетона. В итоге - сдается жилье вовремя, а сами квартиры получаются теплыми.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»: "Серия Э-600 в первую очередь очень технологична в возведении жилых домов. Мы в рекордно короткие сроки строим свои дома, и поэтому наши дольщики, заплатив денежные средства, очень быстро въезжают в квартиры".

В данный момент строители начали отделку внутри. А компания запустила акцию - помимо стандартной сантехники, зеркал и шкафов-купе, которые ставили и раньше, дарят сертификаты на новую мебель.

Валентина Верина, начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП»: "На Баранчинской, 12 проходит акция «Полная комплектация квартир». Это означает, что при покупке квартиры, покупателям предоставляются сертификаты подарочные в «ДомаДом» на 30, 40 и 50 тысяч рублей".

Из 222 квартир в доме на сегодняшний день продана примерно половина.

Работы по благоустройству придомовой территории впереди, но уже сейчас можно сказать, как все будет выглядеть, ведь компания сдала соседний дом - здесь площадки детская и контейнерная, озеленение и асфальт.