Свадьбы, рок и котики: Как пермяки отметили День святого Валентина

В День святого Валентина в пермских загсах зарегистрировали 60 браков – в два раза больше, чем обычно. Кроме того, отметили одну бриллиантовую свадьбу – 60 лет.

В этой семье День всех влюблённых отметили так. Хотя в календарь здесь не заглядывают. Елена и Дмитрий Костаревы отпраздновали бриллиантовую свадьбу - это 60 лет совместной жизни. Как признаётся Елена Николаевна, то, что это любовь, поняла не сразу - только когда объявили призыв.

Елена Костарева: "И я думаю - а как я без него? Видимо, какие-то чувства появились уже. Пока он ходил, стояла у иконы на коленях, молилась, чтобы его не взяли. Так я и вымолила его у Бога".

В армию Дмитрий Степанович не пошёл из-за осложнений после ангины. Испытания - не физические, но моральные - ему обеспечила любимая девушка.

Елена Костарева: "Конечно, Дима у меня был такой ревнивенький мальчик. Ему не всегда нравилось, что я нарядная хожу".

Тогда Дмитрий Степанович просто выбрал правильную стратегию.

Дмитрий Костарев: "Мне отец сказал: женился, если что-то не так - терпи, в терпении сила. Он Сталинград прошёл".

Праздник супруги отметили, не разлучаясь - как и многие молодые пермяки. Парами приходили на краевую станцию переливания крови, где прошла акция «Любовь и рок». Сыграть, правда, не разрешили, поскольку помещения стерильны, но жест доброй воли ребята сделали.

Максим Барч, организатор группы «Свободное пермское творчество»: "Мы хотим показать людям, что рок-музыканты - это люди, которые не только развлекаются, поют и буянят, но и делают добрые дела".

А ещё влюблённые пермяки устраивали свидания в «Романтик трам-кафе», ходили в зоопарк - для них вход был бесплатным, и искали новые варианты отметить праздник.

Ну, а здесь каждый день - день влюблённых. В котиков! У каждого постояльца котокафе своя история. К примеру, Снежинку нашли в январе с обмороженными ушами, но она быстро пошла на поправку, чувствуя любовь.