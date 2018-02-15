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Депутаты рассмотрят поправки в региональный бюджет
В Законодательном Собрании Пермского края завершилась подготовка к пленарному заседанию. На повестке дня у депутатов будут, в основном, бюджетные вопросы. Согласно представленному проекту, доходы краевой казны должны увеличиться на 432 миллиона рублей. Источником роста станут поступления от уплаты акцизов на крепкий алкоголь. Что касается расходов, то дополнительные деньги планируют выделить на переселение жителей Березников и на ремонт дорог. Кроме того, 700 миллионов рублей предлагается направить на зарплаты бюджетникам.
Традиционный правительственный час будет посвящен теме формирования комфортной городской среды. Одноименный проект стартовал в прошлом году. Тогда в Прикамье были благоустроены сотни дворов, десятки общественных территорий, парки и скверы. В этом году, как ожидается, в программе примут участие 75 городских и сельских поселений, 8 городских округов и 16 муниципальных районов.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Особенно важно, что участие в реализации проекта повышает гражданскую ответственность и активность населения. Муниципальные власти совместно с жителями определяют территории и объекты, которые нуждаются в благоустройстве. Общественность участвует в составлении заявок и контролирует ход выполнения работ».
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