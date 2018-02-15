В Перми прошла жеребьёвка эфирного времени

В Перми прошла жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени восьми зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации. Время будет предоставлено на телеканалах Россия-1, Россия-24, ВЕТТА, РБК, Телевидеоцентр-Березники, а также на «Радио России», «Радио «Маяк» и «Вести ФМ». Период агитации в СМИ стартует 17 февраля и продлится ровно месяц. Дебаты начнутся 28 февраля.

Александр Смертин, секретарь Избирательной комиссии Пермского края: "Все 8 кандидатов должны либо лично, либо доверенные лица, которые представляют интересы кандидатов, поучаствовать в этих дискуссиях".