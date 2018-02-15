Аварии в Чусовом и Нагорном устранены

В Прикамье накануне ликвидировали сразу две крупные коммунальные аварии. С утра в Чусовом без газа остались 12 тысяч жителей и 7 котельных. К счастью, к вечеру ЧП устранили. Также вода вернулась в многоэтажки Нагорного в Перми. Здесь прорыв трубы произошел уже второй раз за неделю.

Раскопки идут полным ходом. Как сообщили в «Новогоре», что ищут место утечки, чтобы начать ремонтные работы. Исходя из этого будет понятно, сколько они продлятся. Нагорный вновь без воды.

Несколько цистерн с водой находятся по разным адресам.

Сергей Калашников: "Люди забрали приблизительно три куба. Вода уже близится к концу. Планируем еще подъезжать, если кончится".

Житель Перми: "Воды не стало в двенадцать ночи, получается вчера. Утром проснулись, нет воды".

Местные жители, конечно, надеялись, что им не придется стоять в очереди за водой, учитывая, что запасов они сделать не успели.

К счастью, авария устранена. Вода вернулась в многоэтажки Нагорного.