Юные таланты «поколдуют» над новым стилем ЦВЗ

На выставке "Арт-Пермь" директор ЦВЗ Елена Неганова и директор уникальной в Перми школы дизайна «Точка» Анна Деменева подписали соглашение о сотрудничестве. Уже скоро стартуют совместные проекты.

Елена Неганова, директор ЦВЗ: "Проект уникален тем, что мы обращаемся к ученикам этой школы, к детям, которые профессионально занимаются дизайном, художественным творчеством, для того чтобы они придумали новый бренд Центрального выставочного зала. Что это будет, мы пока не знаем. Отдаемся исключительно на откуп нашим молодым дарованиям".

Так, школьники разработают новый фирменный стиль Центрального выставочного зала. Изменятся название, логотип, дизайн афиш, холл, появится новый стильный сайт. Кроме этого, центральный выставочный зал запустит серию мастер-классов для детей и взрослых и проведет выставку работ учеников и выпускников "Точки".

Анна Деменева, директор школы дизайна «Точка»: "Мы создаем такую площадку межвозрастную, когда лучшие российские дизайнеры вместе с пермскими дизайнерами и с детьми работают над одним проектом как партнеры. И дальше участвуют уже в переговорах с заказчиком, видят все эти процессы и активно этот опыт набирают".