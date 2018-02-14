Доброе дело хора «Млада»

16 февраля хор «Млада» даст новый концерт. В камерной обстановке частной филармонии «Триумф» прозвучат только песни о любви. Программа включит в себя несколько композиций, которые артисты исполнят в жанре а capella. Концерт носит благотворительный характер. Все собранные средства пойдут в фонд «Солнечный круг». Кроме того, средства с концерта отправятся на обустройство одной из групп в Центре помощи детям в рамках проекта «Наука правильной заботы». Организаторы Фонда стремятся создать обстановку в группе центра максимально приближенную к квартире, чтобы ребята себя уютно чувствовали в учреждении. А еще такие условия упростят им самостоятельную жизнь после выпуска.