Сергей Федотов: «13 лет мы мечтали об Ирландии»
Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель, основатель театра "У Моста" Сергей Федотов расскажет о теплом приеме в Екатеринбурге, о долгожданных гастролях театра в Ирландии и комнате ужасов. Все хотят магии и мистики, про пермский театр "У Моста" прознали даже в Китае.
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