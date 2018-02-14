Сергей Федотов: «13 лет мы мечтали об Ирландии»

Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель, основатель театра "У Моста" Сергей Федотов расскажет о теплом приеме в Екатеринбурге, о долгожданных гастролях театра в Ирландии и комнате ужасов. Все хотят магии и мистики, про пермский театр "У Моста" прознали даже в Китае.