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В Перми водитель сбил школьницу на «зебре»

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ДТП

На улице Куйбышева школьница попала под колеса отечественного автомобиля. Все произошло около восьми часов вечера. Водитель Лады Веста совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Как получилось, что мужчина не заметил пешехода на "зебре", выяснит следствие. Девочку доставили в больницу.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 14.02.2018 в 15:29 в рубрике - Вести Пермь

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