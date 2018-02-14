В Перми водитель сбил школьницу на «зебре»

На улице Куйбышева школьница попала под колеса отечественного автомобиля. Все произошло около восьми часов вечера. Водитель Лады Веста совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Как получилось, что мужчина не заметил пешехода на "зебре", выяснит следствие. Девочку доставили в больницу.