Пермь готовится к важной игре
Пермь готовится принять отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу. 14 февраля в УДС "Молот" встретятся женские сборные команды России и Албании. Специально к этому событию заканчивается первый этап реконструкции универсального дворца спорта. Уже сейчас на арене установлено новое покрытие, в партере заканчивают монтаж трибун, вместимость которых увеличится в два раза. Отремонтированы раздевалки для гостей и судей, в нормативное состояние привели комнату допинг-контроля. После долгого перерыва для зрителей уже в эту среду откроется главный северный вход. Теперь количество пропускных турникетов увеличено до 10, что должно значительно уменьшить очереди на входе.
Петр Перминов, директор центра спортивной подготовки Пермского края: "В новом фойе мы предлагаем зрителям новый формат питания, новые точки, фуд-корты. Постараемся предложить пермякам новое, немножко забытое, то, чего давно уже не было. По решению городских властей, краевых властей на международных матчах в «Молоте» будет разрешена продажа слабоалкогольных напитков".
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