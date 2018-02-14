«Робофест. Урал»: Гонки дронов и сражение роботов

Гонки дронов и сражение работов. В Перми стартовал фестиваль «Робофест. Урал». Свое мастерство в новомодном направлении робототехники представят команды из 25 регионов России, а также Румынии, Казахстана. Победители ровно через месяц отправятся в Москву на всероссийский «Робофест».

Можно сказать, что дни робототехники в Пермском крае стартовали. Это целая череда мероприятий, которые будут проходить несколько дней. Началось все с фестиваля «Робофест. Урал». Это множество участников. География впечатляет.

Павел Крендель, член оргкомитета: "Мы ожидаем команды почти из 30 регионов, это и Дальний Восток, и Сибирь, и южные регионы Российской Федерации, Санкт-Петербург, Москва, Московская область. Ожидаем даже порядка 40 человек из Румынии".

Что касается мероприятий, которые будут проходить, кроме фестиваля «Робофест. Урал», это еще и фестиваль First Russia Open - национальный отбор для крупнейших робототехнических международных соревнований, участие в котором будут принимать команды России и других стран. Участникам от 9 до 17 лет. Кроме того, посетителям обещают гонки дронов, робототехнические соревнования по экстремальной робототехнике.

Кроме соревнований и выставочных столов здесь можно увидеть много интересного. Например, бассейн, где плавают робототехнические системы. А рядом роботы играют в боулинг.

По сути, это самое масштабное мероприятие для Пермского края в плане того, что связано с робототехникой. Здесь проходят отборы для более масштабных соревнований. Каждый желающий может стать зрителем. А на будущее каждый желающий может попробовать свои силы именно в робототехнике и стать участником мероприятий уже в последующие годы.