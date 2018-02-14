25-градусный мороз не испугал патриотов

В Пермском кадетском корпусе участники 16 слета юных патриотов «Равнение на победу» совершили 12-километровый марш-бросок. Несмотря на утренний мороз в минус 25 градусов, марш-бросок не отменили. Более 500 участников из 37 стран поделили на интернациональные команды. Уже после 12-километрового марш-броска ребят ждало еще одно испытание. По правилам «полевого выхода» все участники ближайшую неделю проведут в настоящих армейских палатках. За полтора часа - это общевойсковой норматив - они должны были обустроить свое будущее жилье.

Алексей Молунов, командир-воспитатель Пермского кадетского корпуса: "Полностью укомплектованная палатка вместе с печами, с местами для проживания, это часа полтора-два, с учетом обеда. Если на улице минусовая температура, то благодаря печам в палатке порядка 25 градусов".

Программа этого года рассчитана в основном на практические занятия. Их будут проводить действующие сотрудники силовых структур. А уже в четверг на площадке Пермского кадетского корпуса пройдут показательные выступления отрядов специального назначения и пермского СОБРа.