Лобовое ДТП: В Перми «Лада» протаранила «Инфинити»
Вылетел на встречную полосу движения и врезался в Инфинити. Лобовое столкновение на внушительной скорости произошло на шоссе Космонавтов в Перми. Водитель автомобиля "Лада Самара" не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с кроссовером. Причину выезда на встречку выяснят сотрудники ГИБДД. Предварительно - это несоблюдение скоростного режима. Водитель отечественного авто с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в одну из больниц города.
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