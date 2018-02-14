Лобовое ДТП: В Перми «Лада» протаранила «Инфинити»

Вылетел на встречную полосу движения и врезался в Инфинити. Лобовое столкновение на внушительной скорости произошло на шоссе Космонавтов в Перми. Водитель автомобиля "Лада Самара" не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с кроссовером. Причину выезда на встречку выяснят сотрудники ГИБДД. Предварительно - это несоблюдение скоростного режима. Водитель отечественного авто с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в одну из больниц города.