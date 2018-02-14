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Спасатели вызволили из подвала собаку

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собака

Специалисты Пермской городской службы спасения достали из трехметровой заброшенной ямы за гаражами собаку. Как говорят очевидцы, которые обнаружили животное, дворняга провалилась в ветхий погреб и просидела там не меньше 4 дней. В итоге ее подняли с помощью лестницы и веревки. Мужчина, который участвовал в операции, заявил, что заберет пса жить к себе в деревню.

 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 14.02.2018 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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