Спасатели вызволили из подвала собаку

Специалисты Пермской городской службы спасения достали из трехметровой заброшенной ямы за гаражами собаку. Как говорят очевидцы, которые обнаружили животное, дворняга провалилась в ветхий погреб и просидела там не меньше 4 дней. В итоге ее подняли с помощью лестницы и веревки. Мужчина, который участвовал в операции, заявил, что заберет пса жить к себе в деревню.