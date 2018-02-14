Когда откроют новый детсад в микрорайоне Ива-1?

К 1 сентября новый детский сад откроют в пермском микрорайоне Ива-1. Об этом заявили в администрации города. Для дошколят здесь появится 288 мест, 100 – для самых маленьких. У здания на улице Грибоедова будет своя образовательная концепция и персональное название. Что уже построено?

Детская площадка в Грибоедовском не пустует никогда. Еще бы, 3 тысячи жителей в микрорайоне и почти в каждой квартире есть дети.

Из инфраструктуры в первую очередь не хватает образовательных учреждений. Когда дома только начинали строить, здесь же планировали школы и детские сады, и вот пришло время. Основное здание построено, глава города Дмитрий Самойлов инспектирует качество отделки.

Основные строительные работы должны завершить к лету. Затем благоустройство и закупка оборудования, так что новый учебный год почти 300 детей смогут встретить уже в новой обстановке.

В новом проекте учтены все самые последние тенденции. В трехэтажном здании запланированы пищевые подъемники и сразу два лифта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на бум школьного строительства, в Перми продолжают возводить и детские сады. В прошлом году сдали самый большой в городе «Конструктор успеха». В новом здании на Грибоедова будет своя концепция, идея и название пока прорабатывается.

Ольга Дюпина, заведующая детского сада №397: "Хочется, чтобы в таком красивом детском саду было все очень современное - это и 3D-технология, это и дополненная реальность, это и робототехника, и программирование".

100 мест в новом детском саду планируют отдать для самых маленьких воспитанников под ясли. И это уже федеральный тренд. Все потому что рождаемость в Перми не первый год держится на высоком уровне.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Все это происходит потому, что и на федеральном уровне очень серьезные меры в демографической политике приняты, и на региональном, безусловно. И мы своими муниципальными возможностями это тоже поддерживаем, в том числе строительством новых детских садов".