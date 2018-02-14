Карантин введен в 14 территориях Пермского края

Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ карантин в общеобразовательных учреждениях ввели уже в 14 территориях Пермского края. Помимо Перми занятия в школах полностью прекращены в Краснокамске и Чайковском, а также в 11 районах. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 10,5%. Самый высокий уровень зафиксирован среди детей 7-14 лет.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "По циркуляции вирусов, циркулируют вирусы, как негриппозной этиологии, так и активно циркулируют вирусы гриппа H1N1, пандемический вариант, и присоединяются уже вирусы гриппа В. На прошлой неделе мы уже находили вирус грипп типа В".