Карантин введен в 14 территориях Пермского края
Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ карантин в общеобразовательных учреждениях ввели уже в 14 территориях Пермского края. Помимо Перми занятия в школах полностью прекращены в Краснокамске и Чайковском, а также в 11 районах. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 10,5%. Самый высокий уровень зафиксирован среди детей 7-14 лет.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "По циркуляции вирусов, циркулируют вирусы, как негриппозной этиологии, так и активно циркулируют вирусы гриппа H1N1, пандемический вариант, и присоединяются уже вирусы гриппа В. На прошлой неделе мы уже находили вирус грипп типа В".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Открытый Юг»: 30 санаториев на выбор
Губернатор проверил, чем живет север Прикамья
Выборы в прямом эфире
Под Пермью произошел крупный пожар на пилораме
Эпидемия гриппа в самом разгаре
Ледовый городок готовят к главной городской Масленице
Юных патриотов испытают марш-броском и спартанскими условиями
В «Новогоре» назвали возможную причину аварии в мкр Нагорный
На трассе Пермь-Екатеринбург сгорел грузовик
Усатый нянь: Образованию нужны педагоги-мужчины
Добавить комментарий: