«Открытый Юг»: 30 санаториев на выбор

Больше двух тысяч жителей Прикамья уже отдохнули в здравницах Сочи по льготной программе «Открытый юг». Такие данные сегодня озвучили организаторы этого проекта. По самым выгодным ценам путевки предлагают 30 санаториев и пансионатов на любой вкус и кошелек.

С утра лечебные процедуры, завтрак и для разминки - партия в настольный теннис. По соседству - занятия гимнастикой. Далее по плану экскурсии и бассейн. Каждый день расписан по часам.

Когда спала летняя жара, для всех желающих отдохнуть и полечиться заработала программа «Открытый Юг». Тридцать санаториев и пансионатов - на выбор - готовы принимать гостей.

Анна Кислицына, менеджер по туризму Пермского бюро СКО: "Многие люди едут в Сочи в межсезонье. Межсезонье - это самое время для санаторно-курортного лечения, также это время придётся по вкусу любителям экскурсионного отдыха. Поэтому приглашаем к нам в офисы, и мы поможем вам сделать правильный выбор".

Те, кто отдыхал в Сочи до проведения Олимпиады, рассказывают, что всё изменилось кардинально - сами спортивные объекты стали новой достопримечательностью. Плюс парки, театры, праздники, разные сюрпризы для отдыхающих.

Екатерина Манн: "Европейский город! Приезжай - живи, как будто ты в Европе находишься, замечательно. И здесь столько много приезжих людей, которые со всей России приехали, все такие интересные, просто супер!".

Плюс особые климатические условия и близость моря, оно находится в шаговой доступности. Так что «Открытый Юг» и город-курорт полны предложений для взрослых и детей, днём и вечером, когда Сочи начинает играть огнями.