Губернатор проверил, чем живет север Прикамья

Строительство новых домов и физкультурно-оздоровительного комплекса в Березниках, контроль за вырубкой лесов из космоса и зарплата для рабочих – это лишь некоторые моменты рабочей поездки губернатора на север Прикамья. Что посмотрели и обсудили?

Это титановая губка. Её производят на Соликамском магниевом заводе. Предприятие серьёзное, поэтому индивидуальные средства защиты - противогаз и каска здесь обязательны. Эта промплощадка стала первой точкой, где побывал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он обсудил с руководством перспективы развития инвестиционного проекта по увеличению мощностей.

Производство титана - процесс непростой. Но каждый этап по-своему эффектен.

Металл используют в авиа- и ракетостроении, газо- и нефтепромышленности, а также судостроении.

На заводе металлических изделий обходятся без титана, но от этого продукция широкого потребления не становится менее привлекательной. В перспективе здесь будут упаковывать ещё больше. Региональное правительство помогло с газификацией. Это позволило начать строительство нового цеха.

Серафим Садков, директор ООО «Завод металлических деталей»: "Просто нужно было договориться с «Газпромом», чтобы сделали газопровод по рыночной цене".

Там же, в Соликамске, состоялось совещание по планам развития лесного комплекса. Среди предложений - контроль за ресурсами с помощью спутников.

Михаил Никитин, начальник отдела лесного надзора и административного производства Министерства природных ресурсов Пермского края: "Если кто-то незаконку совершает, мы через две недели уже об этом узнаем, приедем и по горячим следам это дело сможем раскрыть".

В Березниках губернатор проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и второй очереди микрорайона «Любимов» для людей, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии.

В завершении - Березниковский содовый завод. Как и другие предприятия Березниковско-Соликамского промышленного узла, содовый завод по линии инвестиционных проектов с краевым центром работает в одной связке.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Очень важно, что на каждом предприятии здесь в Березниках, Соликамске и близлежащих территориях есть свои инвестиционные проекты. Каждое предприятие активно инвестирует, и это не просто какие-то поддерживающие ремонты. Это установка нового более производительного оборудования, это экономия издержек и, как правило, увеличение выпуска продукции.

Ещё одна общая тема - на каждом предприятии была проведена индексация заработной платы.