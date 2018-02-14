Выборы в прямом эфире

На избирательных участках Перми начали монтировать камеры наблюдения, которые будут работать в режиме онлайн во время выборов президента России 18 марта. Заявлено, что трансляция будет стопроцентной. Что и как можно будет увидеть?

В центре внимания сегодня - будущий избирательный участок в школе №2. За 4 часа нужно установить антивандальный ящик и модем, протянуть провода и настроить камеры.

Работать в Перми, по оценкам специалистов, достаточно просто. А вот до отдалённых избирательных участков пришлось провести 26 км оптических линий. Главное новшество - 18 марта видеотрансляция впервые будет стопроцентной. Если раньше некоторые камеры писали видео и просто сохраняли его, сейчас с оборудованных участков намерены обеспечить постоянный прямой эфир.

Алексей Кулаков, технический директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "До 21 февраля мы должны полностью закончить монтажные работы, провести настройку. 28 февраля мы должны отчитаться о выполнении работ в Минкомсвязи РФ. И с 1 марта начнётся тестирование".

Специалисты будут тестировать систему в целом, а проверить качество картинки получилось уже сегодня.

Согласно требованиям прошлых лет одна из камер должна была быть направлена на урну для голосования, другая - на стол для выдачи бюллетеней. Сейчас камера должна полностью охватывать помещение.

Как заявлено, на таких полностью оборудованных участках проголосуют 75% избирателей региона.

Сергей Пономарёв, заместитель председателя Избирательной комиссии Пермского края: "55 территориальных избирательных комиссий Пермского края и 869 избирательных участков будут оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн. В предыдущие кампании на территории Пермского края системами видеонаблюдения были оборудованы порядка 722 избирательных участков, то есть идёт увеличение количества".

Видеотрансляцию с каждого конкретного участка можно будет найти на портале нашвыбор2018.рф. Начнется она 18 марта в 7:00 по местному времени.